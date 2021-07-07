Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri
Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı Sessize Aldım, son günlerde sözleri en çok aratılan şarkılar arasında yer aldı. "Sessize aldım dünyayı, huzuru, huzuru dinliyorum" gibi sözleri içeren yeni şarkısı merak ediliyor. İşte Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri!
Youtube'da yeni yayınlanan Ebru Yaşar'ın Sessize aldım şarkısı şimdiden 93.743 tıklanma almış durumda. "Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü, ah sırat köprüsü" gibi sözleri içeren yeni şarkısı merak ediliyor. İşte, Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri!
EBRU YAŞAR- SESSİZE ALDIM ŞARKI SÖZLERİ
Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü
Ah, sırat köprüsü
Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü
Ayın karanlık yüzü
Sessize aldım dünyayı
Huzuru, huzuru dinliyorum
Sessize aldım dünyayı
Huzur mu, kusur mu? Bilmiyorum
Bensiz devam et, hadi devam et
Yola devam et, düpedüz ihanet
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı
Huzuru, huzuru dinliyorum
Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü
Ah, sırat köprüsü
Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü
Ayın karanlık yüzü
Sessize aldım dünyayı
Huzuru, huzuru dinliyorum
Sessize aldım dünyayı
Huzur mu, kusur mu? Bilmiyorum
Bensiz devam et, hadi devam et
Yola devam et, düpedüz ihanet
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı
Huzuru, huzuru dinliyorum
Arkanı dönme bile, hadi devam et
Safkan ihanet
Sessize aldım dünyayı