Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri

Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri
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Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı Sessize Aldım, son günlerde sözleri en çok aratılan şarkılar arasında yer aldı. "Sessize aldım dünyayı, huzuru, huzuru dinliyorum" gibi sözleri içeren yeni şarkısı merak ediliyor. İşte Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri!

Youtube'da yeni yayınlanan Ebru Yaşar'ın Sessize aldım şarkısı şimdiden 93.743 tıklanma almış durumda. "Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü, ah sırat köprüsü" gibi sözleri içeren yeni şarkısı merak ediliyor. İşte, Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri!

EBRU YAŞAR- SESSİZE ALDIM ŞARKI SÖZLERİ

Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü

Ah, sırat köprüsü

Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü

Ayın karanlık yüzü

Sessize aldım dünyayı

Huzuru, huzuru dinliyorum

Sessize aldım dünyayı

Huzur mu, kusur mu? Bilmiyorum

Bensiz devam et, hadi devam et

Yola devam et, düpedüz ihanet

Arkanı dönme bile, hadi devam et

Safkan ihanet

Sessize aldım dünyayı

Huzuru, huzuru dinliyorum

Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü

Ah, sırat köprüsü

Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü

Ayın karanlık yüzü

Sessize aldım dünyayı

Huzuru, huzuru dinliyorum

Sessize aldım dünyayı

Huzur mu, kusur mu? Bilmiyorum

Bensiz devam et, hadi devam et

Yola devam et, düpedüz ihanet

Arkanı dönme bile, hadi devam et

Safkan ihanet

Sessize aldım dünyayı

Huzuru, huzuru dinliyorum

Arkanı dönme bile, hadi devam et

Safkan ihanet

Sessize aldım dünyayı

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