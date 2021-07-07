Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri

Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı Sessize Aldım, son günlerde sözleri en çok aratılan şarkılar arasında yer aldı. "Sessize aldım dünyayı, huzuru, huzuru dinliyorum" gibi sözleri içeren yeni şarkısı merak ediliyor. İşte Ebru Yaşar- Sessize Aldım Şarkı Sözleri!