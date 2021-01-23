Ebru Yaşar - Kalmam şarkı sözleri! | Ebru Yaşar - Bilal Sonses Kalmam Şarkısı!

Bugün İbo Show'a katılan Ebru Yaşar sesi ve şarkılarıyla dikkat çekiyor. Ebru Yaşar'ın Çetin Altay ile programda söylediği Kalmam şarkısı da büyük dikkat çekti! İşte, Ebru Yaşar - Kalmam şarkı sözleri!, Ebru Yaşar - Bilal Sonses Kalmam Şarkısı!

Ebru Yaşar'ın Kalmam şarkısı bu seneye Bilal Sonses ile remix versiyonuyla damgasını vurmuştu. Bu akşam İbo Şov programında Ebru Yaşar ve Çetin Altay'ın seslendirdiği Kalmam şarkısı ilgi gördü! İşte, Ebru Yaşar - Kalmam şarkı sözleri! | Ebru Yaşar - Bilal Sonses Kalmam Şarkısı!

EBRU YAŞAR - KALMAM ŞARKI SÖZLERİ!

Bi' yanım git diyo', bi' yanım kal

Bi' yanım ölüm bi' yanım can

Zaten gururum ayaklarının altında

Bi' yanım şeytan bi' yanım saf

Bi' yanım yaz bi' yanım kar

İhanetinin

Ben hariç herkes farkında

Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana

Ciğerimin yanışını

Alışırım demiştin

Söyle nasıl böyle değiştin?

Sana yok bir diyeceğim

Bi' daha nasıl seveceğim?

Bi' kadeh içip gideceğim

Kalmam bu saatten sonra

Sanma adını anacağım

Bi' yol kalmadı varacağım

Belki seversin sanacağım

Sanmam bu saatten sonra

Sana yok bir diyeceğim

Bi' daha nasıl seveceğim?

Bi' kadeh içip gideceğim

Kalmam bu saatten sonra

Sanma adını anacağım

Bi' yol kalmadı varacağım

Belki seversin sanacağım

Sanmam bu saatten sonra

Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana

Ciğerimin yanışını

Alışırım demiştin

Söyle nasıl böyle değiştin?

Sana yok bir diyeceğim

Bi' daha nasıl seveceğim?

Bi' kadeh içip gideceğim

Kalmam bu saatten sonra

Sanma adını anacağım

Bi' yol kalmadı varacağım

Belki seversin sanacağım

Sanmam bu saatten sonra

Sana yok bir diyeceğim

Bi' daha nasıl seveceğim?

Bi' kadeh içip gideceğim

Kalmam bu saatten sonra

Sanma adını anacağım

Bi' yol kalmadı varacağım

Belki seversin sanacağım

Sanmam bu saatten sonra

Sana yok bir diyeceğim

Bi' daha nasıl seveceğim?

Bi' kadeh içip gideceğim

Kalmam