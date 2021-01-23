Ebru Yaşar - Kalmam şarkı sözleri! | Ebru Yaşar - Bilal Sonses Kalmam Şarkısı!
Bugün İbo Show'a katılan Ebru Yaşar sesi ve şarkılarıyla dikkat çekiyor. Ebru Yaşar'ın Çetin Altay ile programda söylediği Kalmam şarkısı da büyük dikkat çekti! İşte, Ebru Yaşar - Kalmam şarkı sözleri!, Ebru Yaşar - Bilal Sonses Kalmam Şarkısı!
Ebru Yaşar'ın Kalmam şarkısı bu seneye Bilal Sonses ile remix versiyonuyla damgasını vurmuştu. Bu akşam İbo Şov programında Ebru Yaşar ve Çetin Altay'ın seslendirdiği Kalmam şarkısı ilgi gördü! İşte, Ebru Yaşar - Kalmam şarkı sözleri! | Ebru Yaşar - Bilal Sonses Kalmam Şarkısı!
EBRU YAŞAR - KALMAM ŞARKI SÖZLERİ!
Bi' yanım git diyo', bi' yanım kal
Bi' yanım ölüm bi' yanım can
Zaten gururum ayaklarının altında
Bi' yanım şeytan bi' yanım saf
Bi' yanım yaz bi' yanım kar
İhanetinin
Ben hariç herkes farkında
Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana
Ciğerimin yanışını
Alışırım demiştin
Söyle nasıl böyle değiştin?
Sana yok bir diyeceğim
Bi' daha nasıl seveceğim?
Bi' kadeh içip gideceğim
Kalmam bu saatten sonra
Sanma adını anacağım
Bi' yol kalmadı varacağım
Belki seversin sanacağım
Sanmam bu saatten sonra
Sana yok bir diyeceğim
Bi' daha nasıl seveceğim?
Bi' kadeh içip gideceğim
Kalmam bu saatten sonra
Sanma adını anacağım
Bi' yol kalmadı varacağım
Belki seversin sanacağım
Sanmam bu saatten sonra
Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana
Ciğerimin yanışını
Alışırım demiştin
Söyle nasıl böyle değiştin?
Sana yok bir diyeceğim
Bi' daha nasıl seveceğim?
Bi' kadeh içip gideceğim
Kalmam bu saatten sonra
Sanma adını anacağım
Bi' yol kalmadı varacağım
Belki seversin sanacağım
Sanmam bu saatten sonra
Sana yok bir diyeceğim
Bi' daha nasıl seveceğim?
Bi' kadeh içip gideceğim
Kalmam bu saatten sonra
Sanma adını anacağım
Bi' yol kalmadı varacağım
Belki seversin sanacağım
Sanmam bu saatten sonra
Sana yok bir diyeceğim
Bi' daha nasıl seveceğim?
Bi' kadeh içip gideceğim
Kalmam