Ebru Yaşar - Ben Bilmem şarkı sözleri! 'Ben Bilmem' sözleri nelerdir?
Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı Ben Bilmem kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ebru Yaşar - Ben Bilmem şarkı sözleri nelerdir? Ebru Yaşar - Ben Bilmem sözleri nedir?
Ebru Yaşar - Ben Bilmem şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EBRU YAŞAR - BEN BİLMEM ŞARKI SÖZLERİ
Dağıldım, döküldüm
Vurgun bu olsa gerek
Sanırsın uzaktan mutluluk bana denk
Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli
Ben nerde hata yaptım
Bunu kim bilebilir ki?
Ben bilmem
Senden ayrı uyumam geceleri
Darda kalırım da yakmam gemileri
Sen öğret bana da aşksız gülmeyi
Ben bilmem ki sensiz sevmeyi
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ebru Yaşar - Ben Bilmem şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 1.7 milyon izlenme ve 42 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz Müzik: Özlem Güneykaya
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Yönetmen: Seçkin Süngüç