Ebru Yaşar'ın ödül mutluluğu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ebru Yaşar'ın ödül mutluluğu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ebru Yaşar'ın ödül mutluluğu

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ebru Yaşar, 'En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldü. İşte detaylar...

Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu. Farklı kategorilerde enlerin seçildiği ödül töreninde ünlü sanatçı Ebru Yaşar da ödül alan isimler arasındaydı. Yaşar, 'En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldü.

"DUYGULARA HİTAP EDEN BİR İŞ YAPIYORUZ"

Ödül töreninde açıklama yapan Ebru Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz garip bir iş yapıyoruz; elle tutulamayan, gözle görülemeyen sadece duygulara hitap eden bir iş yapıyoruz. Şarkılarda buluşabiliyorsak ne mutlu... " ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar'ın ödül mutluluğu

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title