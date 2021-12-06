Ebru Yaşar'ın ödül mutluluğu

Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu. Farklı kategorilerde enlerin seçildiği ödül töreninde ünlü sanatçı Ebru Yaşar da ödül alan isimler arasındaydı. Yaşar, 'En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldü.

"DUYGULARA HİTAP EDEN BİR İŞ YAPIYORUZ"

Ödül töreninde açıklama yapan Ebru Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz garip bir iş yapıyoruz; elle tutulamayan, gözle görülemeyen sadece duygulara hitap eden bir iş yapıyoruz. Şarkılarda buluşabiliyorsak ne mutlu... " ifadelerini kullandı.

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