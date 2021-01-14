Ebru Şimşek kimdir? Ebru Şimşek hayatı ve biyografisi! Ebru Şimşek kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şimşek, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ebru Şimşek hakkında merak edilenler. Ebru Şimşek hayatı ve biyografisi. Ebru Şimşek kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Şimşek merak konusu oldu. İşte Ebru Şimşek hakkında merak edilen Ebru Şimşek kimdir, Ebru Şimşek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU ŞİMŞEK KİMDİR?

Ebru Şimşek,1994 yılında Show TV'deki güzellik yarışmasına katıldığını, Hey Girl dergisine fotoğraf gönderdiğini ve yüz güzeli seçildiğini belirtiyor.

Ebru Şimşek bir dönem ATV ekranlarında "Felekten Bir Gece" isimli müzik eğlence programını sunmuştur.

Şimdilerde Amerika da yaşayan Ebru Şimşek evli ve çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaktadır.