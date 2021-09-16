Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor! Kızlarının doğumundan beri 200 dadıyı işe alıp çıkardı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor! Kızlarının doğumundan beri 200 dadıyı işe alıp çıkardı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi manken Ebru Şancı, kızlarının doğumundan bu yana 200 dadıyı işe alıp çıkardığını söyledi. Şancı kendisi için de "Dadı kaçıran" esprisinde bulundu.

Ünlüler, özel yaşamları kadar çocuklarıyla da gündeme geliyor. Oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan için 20 dadı değiştirdiği haberler inin ardından Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan da dadı çıkışı geldi.

"DADI KAÇIRAN" NOTU DÜŞTÜ

Şancı kızlarının doğumundan bu yana 200 dadı değiştirdiğini söyledi. Şancı daha sonra yayından karesini paylaşarak "Dadı kaçıran" notunu düştü.

Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor! Kızlarının doğumundan beri 200 dadıyı işe alıp çıkardı

Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor! Kızlarının doğumundan beri 200 dadıyı işe alıp çıkardı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

 Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik

Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor! Kızlarının doğumundan beri 200 dadıyı işe alıp çıkardı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 20:18:20. #1.12#