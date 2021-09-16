Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor! Kızlarının doğumundan beri 200 dadıyı işe alıp çıkardı

Ünlüler, özel yaşamları kadar çocuklarıyla da gündeme geliyor. Oyuncu Fahriye Evcen'in oğlu Karan için 20 dadı değiştirdiği haberler inin ardından Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan da dadı çıkışı geldi.

"DADI KAÇIRAN" NOTU DÜŞTÜ

Şancı kızlarının doğumundan bu yana 200 dadı değiştirdiğini söyledi. Şancı daha sonra yayından karesini paylaşarak "Dadı kaçıran" notunu düştü.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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