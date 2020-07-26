Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
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Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar

Geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalanan 10 yaşındaki oğlunu kaybeden ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Instagram'da tatil fotoğrafları paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere sert çıktı ve "Onlara kalsa ölmemi istiyorlar" dedi.

26.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:20

Lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinden sonra büyük acı yaşayan ve uzun süre eve kapanan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte Bodrum tatiline çıktı. Instagram'da 3 ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafını paylaştı. Ardından eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'daki teknelerinde görüntülendiler. Bu kareleriyle sosyal medyada çok konuşulan Ebru Şallı'ya binlerce yorum yapıldı. Gelen tepkilere kızan Şallı "Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine?" diye konuştu.

Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Şallı, eleştirilere cevap verdi. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:

"OĞLUMLA BAĞLANTIDAYIM"

"Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum.

Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar

"ONLARA KALSA ÖLMEMİ İSTİYORLAR"

Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim'in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: 'Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.' Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim'in gücünü içime verdi.

"EN BÜYÜK HAYALİ HAYVAN BARINAĞI KURMAKTI"

Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi. Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur'dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi."

Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
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