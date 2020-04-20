Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti ESKİ manken ve sunucu Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret ettiEbru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.

ESKİ manken ve sunucu Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti.

Kaynak: DHA