Ebru Şallı dediğini yaptı! Soluğu savcılıkta aldı...
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Ebru Şallı dediğini yaptı! Soluğu savcılıkta aldı...

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı dediğini yaptı! Soluğu savcılıkta aldı...
05.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:33

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Pars'ın acısıyla sarsılan Ebru Şallı, "Diğer oğlum Beren için hayata tutunmaya çalışıyorum" demişti.

Eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilen acılı anne, kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etti.

Takvim'den Dilek Yaman'ın haberine göre; Şallı, yapılan yorumların eşi Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını ileri sürdü. Ebru Şallı, oğlunu kaybetmesine rağmen Sağlam'ın nefretli eylemlerine devam ettiğini de iddia etti.

Kaynak: Hürriyet

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