Ebru Şallı'dan oğlu Pars Tan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum

Geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 9 yaşındaki oğlu lenfoma hastalığına yenilerek yaşamını yitiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı. Şallı bir paylaşımında oğlunun uyurken çekilen pozuna "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu yazdı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, vefatın 1. yıldönümünde herkesi derinden etkileyen paylaşımlar yaptı.

Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı. Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor. Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu düştü.

'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ

Ebru Şallı, 2019 yılı mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

'BU ACIYLA BAŞETMEYE ÇALIŞIYORUM'

Ebru Şallı, geçtiğimiz kasım ayında A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk olmuş ve Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlatmıştı...

"Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum."

"Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı.Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü.