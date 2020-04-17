Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
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Ebru Şallı, Harun Tan, Manken, Magazin

Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

Ünlü manken Ebru Şallı'nın bir süredir lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:51
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

OĞLUNUN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Ebru Şallı, oğlunun hastalığı hakkında verdiği bir röportajda yürek burkan şu sözleri söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Ebru Şallı 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenfomalar; lenf bezi kanseri olarak bilinirler ancak organlarda da lenf bezini tutmadan hastalık ortaya çıkarabilir.

Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (14)
500
BURAK: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun .
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EKREM: ebrus sallıyı sever yada sevmezsın ama bu durum farklı evlat acısı kolay degıl. . allah sabır versın. .
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EMRE: allah sabır versin
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1907: SABIR İNŞALLAH
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ALHAN: Allah sabır versin çok zor çok
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ALLAH SABIR VERSİN: evlat acısı zordur derler kimseye yaşatmasın rabbim. Burada kötü konuşan olursa şimdiden söyleyeyim iyi şekilde anarım.
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YORUM: Allah sabrını artırsın, kimseyede evlat acısı vermesin.
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MSİ: Allah sabır ve dayanma gücü versin
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YENİCERİ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın
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CENK: Allah rahmet eylesin
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500
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