Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün romantik sahneleri Cedi Osman'ı kızdıracak

Bas¸rollerinde Ebru S¸ahin ve Akın Akıno¨zu¨'nu¨n yer aldıgˆı Hercai, du¨n aks¸am 56. bo¨lu¨mu¨yle ekrana geldi. Miran ve Reyyan'ın romantik sahneleri sosyal medyada gu¨ndem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Reyyan (Ebru Şahin) ve Miran'ın (Akın Akınözü) romantik sahneleri Cedi Osman'ı kızdıracak" şeklinde esprili yorumlarda bulundu. İşte Hercai'nin 56. bölümüne damga vuran o kareler...