Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün romantik sahneleri Cedi Osman'ı kızdıracak
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Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün romantik sahneleri Cedi Osman'ı kızdıracak

25.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:51
Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün romantik sahneleri Cedi Osman'ı kızdıracak

Bas¸rollerinde Ebru S¸ahin ve Akın Akıno¨zu¨'nu¨n yer aldıgˆı Hercai, du¨n aks¸am 56. bo¨lu¨mu¨yle ekrana geldi. Miran ve Reyyan'ın romantik sahneleri sosyal medyada gu¨ndem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Reyyan (Ebru Şahin) ve Miran'ın (Akın Akınözü) romantik sahneleri Cedi Osman'ı kızdıracak" şeklinde esprili yorumlarda bulundu. İşte Hercai'nin 56. bölümüne damga vuran o kareler...

Hercai 56. Bölüm ile sevenleriyle buluştu Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 56. Bölümünde heyecan yine doruktaydı.& ;Akın Akınözü (Miran) ve Ebru Şahin'in (Reyyan) romantik sahneleri sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Kaynak: Snob Magazin

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