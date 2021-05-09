Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan romantik mesajlaşma

Aşklarıyla sık sık gündem olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın sosyal medyadaki romantik yazışmaları dikkat çekti. İkilinin mesajlaşmaları takipçileri tarafından beğeni topladı. İşte detaylar....

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Instagram'dan romantik yazışması dikkat çekti. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, antrenmandan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

'Hercai' dizisinin final yapmasıyla İstanbul'daki evinde dinlenen oyuncu, sevgilisinin karesine, "Bal" yorumunu yaptı. Osman ise Şahin'e, "Canımın içi" karşılığını verdi. Osman, NBA sezonun bitmesinin ardından Amerika'dan Çeşme'ye geçerek, sevgilisiyle geçtiğimiz sezon gibi tatil yapacak.

Kaynak: Snob Magazin