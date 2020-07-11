Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek Ebru Polat, Binalı Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında yapılan çirkin yorumlara Instagram hesabından tepki göstererek "Bırak edepsizler kendileri utansın" dedi.

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medyada hakaret içerikli sözler paylaşan İYİ Partili Levent Özeren Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yıldırım'a yapılan bu paylaşımın ardından ünlü isimlerden destek mesajları yağdı.

"BIKTIK ARTIK KADINLARA YAPILAN ŞİDDETTEN"

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla her fırsatta adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, Binali Yıldırım'ın eşi için yapılan çirkin paylaşıma tepki gösterdi. Instagram'dan Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Çok güzel bir hanımefendi, çok güzel bir annesin. Tüm kadınlar senin yanında Semiha öğretmenim. Bırak edepsizler kendileri utansın. Bıktık artık biz kadınlara yapılan şiddetten..." dedi.