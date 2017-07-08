Ebru Polat'tan Bomba İtiraflar: Cinsiyetsizim İlerde Bir Kadına Aşık Olabilirim

Ebru Polat: Bir kadına aşık olabilirim

Ebru Polat hukuk mevzunu. Şu sıralarda psikoloji master'ı yapıyor. "Kendimi seksi bulmuyorum, güzel de değilim" diyor ve ekliyor, "Hem kadınlar hem de erkekler benimle birlikte olmak istiyor. Zaten ben de cinsiyeti olmayan biriyim."

■ Niye bu kadar ilgi görüyorsunuz?

Genç kızlara örnek olan biriyim. Yüksek lisans yapıyorum. Herkese eğitimin önemini anlatıyorum. Hiçbir erkeğin eline bakmayacaksın. Sayemde birçok kız okula döndü. Ben kimse için işimi bırakmam. Erkeklere güvenmem.

■ Hukuk mezunusunuz. İmajınızla ters değil mi?

Ceza avukatıyım, bir yıl da çalıştım. Ama şov işi ciddiyet kaldırmaz. Ciddi durursan, "Git avukat ol" derler. Şarkıcılık herkese hitap eder.

■ Bir avukat neden şarkıcı olur ki?

Hayat bir oyun. Küçüklüğümde avukat olmak istiyordum, oldum. Psikoloji okumak istedim, okuyorum. Şarkıcı olmayı da istedim, oldum. Niye tek bir şeyle sınırlı kalayım ki? İleride de huzur evi açmak istiyorum.

■ Saygınlığınız var mı?

Evet, herkes tebrik ediyor. Geçenlerde bir baro başkanı aradı ve "Biz de şarkıcı olmak istedik, yapamadık. Gurur duyuyoruz" dedi.



YALANDAN İNTİHARA KALKIŞTIM



■ Anne-babanız sizi her konuda destekliyor mu?

Pozlarınız, klipleriniz... Babam küçüklüğümden beri bana karışmaz. Annemse kontrol düşkünü! Üniversitede istediğim bölümü kazanamadığımda, korkudan yalandan intihara kalkışmıştım...

■ Yeni bir ilişkiye başlamışsınız...

Bir iş adamı. Birkaç gün önce bir restoranda elinde şampanyayla garson geldi. Bir beyefendi göndermiş, "Alkol içmiyorum" dedim, yolladım.

■ Sonra?

Şampanya yolladığı için yanaşacak sanıyordum. Ama kalktı gitti. Hesabı da ödemiş! Kızdım. Bir iki gün bekledim, Instagram'dan da yazmadı. Sonra aynı restorana gittim.

■ Bulmaya çalışmışsınız!

Beş-altı gündür görüşüyoruz. Her gün çiçek yolluyor. Ama ev botanik bahçesine döndü, "Gönderme artık, nefes alamıyorum" dedim.

Lezbiyen bir kitlem var

■ Sosyal medyada takipçi sayınız inanılmaz!

İki milyona yakın takipçim var. Kadın ve erkeklerin oranı eşit. Beni seven büyük bir kadın kitlesi var, bazen utandırıyorlar.

■ Neden?

Lezbiyen bir kitlem var, biseksüeller de var. Bana çıplak fotoğraflarını yolluyor kadınlar. "Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım" diyenler var. Kırmamak için gülücük atıyorum. Heteroseksüelim ama bazen çok güzel kadınlar yazıyor. Hayran kalıyorum.

■ Hem kadınların hem de erkeklerin beğeniyor olması hoşunuza gidiyor mu?

Evet. Lezbiyenlik de biseksüellik de kötü değil. Kendimi cinsiyetsiz buluyorum. Kadınlar da erkekler de beni istiyor. Ne olmuş? İleride hoşuma gidebilir.

■ Bir kadınla ilişki yaşayabilir misiniz?

Olabilir, büyük konuşmam. Bir kadına da aşık olabilirim, sevebilirim. İki kadın birbirini sevebilir.

YABANCI ERKEKLE OLMAM



■ Bir hayranınız, 100 bin dolar bağış karşılığında yemek teklifinde bulunmuştu...

Evet, o parayı bir hayır kurumuna bağışlayacaktı. Ama o yemeği yemedik. Benimle evliliğe kadar gidecek bir ilişki istedi. Korktum.

■ Size gelen en pahalı hediye neydi?

100-200 bin liralık taşlı yüzükler... Daha pahalısını aldıysam da unutmuşumdur.

■ Siz erkek arkadaşınıza hediye alır mısınız?

Pahalı şeyler almam, pintiyimdir. Çok aşık olursam belki bir gömlek...

■ Her birliktelikte aşk olmalı mı?

Bazen nankörlükten bıkıyorsun, "Bundan sonra ilişki yaşamam, bir iki gün görüşür, bitiririm" diyorsun. Ama beni koruyan, sahip çıkan biri olursa neden olmasın ki?

■ Yaşı büyük ve yabancı biriyle evlenir misiniz?

İkisi de olmaz! Yaşı büyük adam ancak baban olabilir. Ayrıca milliyetçiyim, Türk erkekleri dışında kimseyle birlikte olmam.

■ Hiç aldatıldınız mı?

Aldatıldığımı sanmıyorum. Ama psikolojik şiddete uğradım. Ben de yaparım ama... Kıskanırım, baskı yaparım, telefon kurcalarım.

■ Kendinizi seksi buluyor musunuz?

Bulmuyorum! İnsanlar çok seksi olduğumu söylüyor. Dudaklarımı, gözlerimi seksi buluyorlar.

■ Çok estetiğiniz var mı?

Burnumda var. Göğüslerimde, dudaklarımda yok.

■ Evlilik sözleşmesi yapar mısınız?

Asla! Kocalar çalışsın, kadınlar kazansın. Ne münasebet! Kocam da benim