Ebru Polat'a büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, bir bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu öne sürdü. Peki bankada para tutmak güvenli değil mi? İşte ayrıntılar...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat'ın başına gelen olay herkesi korkuttu.

'BANA ULAŞIN!'

Sosyal medya hesabından ilgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan Polat, "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti.

Konu hakkında Snob Magazin'e konuşan Ebru Polat, "Sorunu hallettiler. Çok sevindim" dedi.

BANKADA PARA TUTMAK GÜVENLİ Mİ?





Ünlü yatırımcı Marc Faber, küresel kredi piyasalarında oluşan balonun yakın gelecekte patlayacağını ve dünya çapında bir felakete neden olacağını ileri sürdü.

Faber, bankalarda para tutmanın artık hiç akıl karı olmadığını ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin