Ebru Özkan kimdir? Ebru Özkan kaç yaşında? Ebru Özkan dizileri nelerdir?
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Ebru Özkan kimdir? Ebru Özkan kaç yaşında? Ebru Özkan dizileri nelerdir?

18.11.2020 21:23 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:27
Ebru Özkan kimdir? Ebru Özkan kaç yaşında? Ebru Özkan dizileri nelerdir?

Ebru Özkan 18 Kasım 1978 yılında doğmuştur. Kameralar karşına ilk kez 2006 yılında Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı adlı filmle geçen Ebru Özkan Saban ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ebru Özkan nerelidir? Ebru Özkan'ın eşi, babası ve kızı kimdir?

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi dizisinde Melek karakterini canlandıran Ebru Özkan Saban hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar haberimizde… Ebru Özkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan 18 Kasım 1978 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezundur.

2006 yılında Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı adlı filmde canlandırdığı Melisa karakteri ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Ebru Özkan, Gözyaşı Çetesi, Kara İnci, Güldünya, Çınar Ağacı, Anneler ile Kızları, Hayatımın Rolü, Not Defteri gibi dizilerde rol almıştır. 2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde canlandırdığı Halide karakteri ile tanınmaktadır.

4 Haziran 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ertan Saban ile evlenen Ebru Özkan'ın Biricik isimli bir kızı bulunmaktadır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterine hayat veren Ebru Özkan, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Ebru Özkan rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Pandaların Hikayesi – Oyun Atölyesi tiyatrosu

2008 – Romeo ve Juliet

2008 – Arzu Tramvayı

2005 – Atları Da Vururlar

Ebru Özkan rol aldığı diziler:

2006 – Gözyaşı Çetesi (Deniz)

2007 – Kara İnci (Seçil)

2009 – Güldünya (Duru)

2009-2010 – Hanımın Çiftliği (Halide)

2011 – Anneler ile Kızları (Defne)

2012 – Hayatımın Rolü (Ela)

2014 – Not Defteri (Suna)

2014-2016 Paramparça (Dilara)

2018 – Şahin Tepesi (Melek Özden)

EBRU ÖZKAN DİZİLERİ FİLMLERİ

2015 – Rüzgarın Hatıraları (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 – Uykusuz Rüya (Sinema Filmi)

2014 – Rüzgarın Hatıraları (Sinema Filmi)

2010 – Çınar Ağacı (Berrin) (Sinema Filmi)

2006 – Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (Melisa) (TV Filmi)

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