Ebru Oğuz kimdir? Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi! Ebru Oğuz kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ebru Oğuz kimdir? Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi! Ebru Oğuz kaç yaşında, nereli?

Ebru Oğuz kimdir? Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi! Ebru Oğuz kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal gündem olan Ebru Oğuz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ebru Oğuz hakkında merak edilenler. Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi. Ebru Oğuz kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Oğuz merak konusu oldu. İşte Ebru Oğuz hakkında merak edilen Ebru Oğuz kimdir, Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU OĞUZ KİMDİR?

19 Şubat 1974, İstanbul doğumlu.

Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler

Sıfıra Giden Yol: Blumia - 2007 .... Kurmaca

Blumia hastalığı ile ilgili bir kısa film.

Diğer Filmografisi

Akasya Durağı 4. Sezon - 2011 .... Cast Direktörü (TV Dizisi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Akasya Durağı 3. Sezon - 2010 .... Cast Direktörü (TV Dizisi)

Akasya Durağı 2. Sezon - 2009 .... Cast Direktörü (TV Dizisi)

İstanbul'da Aşık Oldum - 2009 .... Cast Direktörü (TV Dizisi)

Akasya Durağı 1. Sezon - 2008 .... Cast Direktörü (TV Dizisi) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Balans ve Manevra - 2004 .... Danışman (Uzun Kurmaca)

Kalbin Zamanı - 2004 .... Yönetmen Yardımcısı (Uzun Kurmaca)

İyi Aile Robotu - 2002 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

İyi Aile Robotu - 2002 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

Cesur Kuşku - 2001 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

Karakolda Ayna Var - 2000 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

Bana Babamı Anlat - 2000 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

Balalayka - 2000 .... Yönetmen Yardımcısı (Uzun Kurmaca)

Durduramadım - 1999 .... Yönetmen Yardımcısı (Uzun Kurmaca)

Aile Bağları - 1999 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

İkinci Bahar - 1998 .... Yapımcı (TV Dizisi)

Yangın Ayşe - 1997 .... Oyuncu (TV Dizisi)

Manisa Tarzanı - 1994 .... Yönetmen Yardımcısı (Uzun Kurmaca)

Yaprak Dökümü - 1987 .... Oyuncu (TV Dizisi)

Cennet Gözlüm - 1987 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca)

Ses - 1986 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca)

Dul Bir Kadın - 1985 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca)

Boynu Bükükler - 1985 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca)

Amansız Yol - 1985 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca) (Mine Çayıroğlu Seslendirmesi)

Kaynak: kameraarkasi.org

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Münir Özkul Haluk Levent
Spor Diego Abdullah Avcı Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ebru Oğuz kimdir? Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi! Ebru Oğuz kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:03:47. #1.16#

title