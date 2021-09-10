Ebru Oğuz kimdir? Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi! Ebru Oğuz kaç yaşında, nereli?

Sosyal gündem olan Ebru Oğuz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ebru Oğuz hakkında merak edilenler. Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi. Ebru Oğuz kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Oğuz merak konusu oldu. İşte Ebru Oğuz hakkında merak edilen Ebru Oğuz kimdir, Ebru Oğuz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU OĞUZ KİMDİR?

19 Şubat 1974, İstanbul doğumlu.

Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler

Sıfıra Giden Yol: Blumia - 2007 .... Kurmaca

Blumia hastalığı ile ilgili bir kısa film.

Diğer Filmografisi

Akasya Durağı 4. Sezon - 2011 .... Cast Direktörü (TV Dizisi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Akasya Durağı 3. Sezon - 2010 .... Cast Direktörü (TV Dizisi)

Akasya Durağı 2. Sezon - 2009 .... Cast Direktörü (TV Dizisi)

İstanbul'da Aşık Oldum - 2009 .... Cast Direktörü (TV Dizisi)

Akasya Durağı 1. Sezon - 2008 .... Cast Direktörü (TV Dizisi) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Balans ve Manevra - 2004 .... Danışman (Uzun Kurmaca)

Kalbin Zamanı - 2004 .... Yönetmen Yardımcısı (Uzun Kurmaca)

İyi Aile Robotu - 2002 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

İyi Aile Robotu - 2002 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

Cesur Kuşku - 2001 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

Karakolda Ayna Var - 2000 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

Bana Babamı Anlat - 2000 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

Balalayka - 2000 .... Yönetmen Yardımcısı (Uzun Kurmaca)

Durduramadım - 1999 .... Yönetmen Yardımcısı (Uzun Kurmaca)

Aile Bağları - 1999 .... Yönetmen Yardımcısı (TV Dizisi)

İkinci Bahar - 1998 .... Yapımcı (TV Dizisi)

Yangın Ayşe - 1997 .... Oyuncu (TV Dizisi)

Manisa Tarzanı - 1994 .... Yönetmen Yardımcısı (Uzun Kurmaca)

Yaprak Dökümü - 1987 .... Oyuncu (TV Dizisi)

Cennet Gözlüm - 1987 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca)

Ses - 1986 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca)

Dul Bir Kadın - 1985 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca)

Boynu Bükükler - 1985 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca)

Amansız Yol - 1985 .... Oyuncu (Uzun Kurmaca) (Mine Çayıroğlu Seslendirmesi)

Kaynak: kameraarkasi.org