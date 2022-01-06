Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil'den çok konuşulacak yorum: Ebru fakir birine bakmaz

Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş'in Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Gündeş, hakkındaki aşk iddiasına sessiz kalırken İpek bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı. İkilinin hakkındaki aşk iddiasına Seren Serengil'den de yorum gecikmedi.

YAŞAR, AŞK İDDİASINI YALANLADI

Hakkındaki aşk iddiasının ardından gazeteci Bilal Özcan'a açıklama yapan İpek, "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi.

"EBRU FAKİR BİRİYLE BİRLİKTE OLMAZ"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bu konu konuşulmaya başlandı. Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulunarak "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz eskiden bakıyordu" dedi.

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