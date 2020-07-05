Ebru Gündeş üç ay aradan sonra sahneye çıktı
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş geçtiğimiz akşam Sueno Hotel Deluxe Belek'te verdiği muhteşem konserle yaz sezonunu açtı.
05.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:25
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, geçtiğimiz akşam Sueno Hotel Deluxe Belek'te verdiği muhteşem konserle yaz sezonunu açtı. Pandemi sebebiyle 3 aylık ara sonrası sahne alan Gündeş, ilk olarak 2020 yılbaşı konserinde kullandığı 4 tarafı ledlerle kaplı sahnesi ve 50 kişilik ekibiyle muhteşem bir konsere imza attı.
Kaynak: Snob Magazin