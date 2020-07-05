Ebru Gündeş üç ay aradan sonra sahneye çıktı Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş geçtiğimiz akşam Sueno Hotel Deluxe Belek'te verdiği muhteşem konserle yaz sezonunu açtı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, geçtiğimiz akşam Sueno Hotel Deluxe Belek'te verdiği muhteşem konserle yaz sezonunu açtı. Pandemi sebebiyle 3 aylık ara sonrası sahne alan Gündeş, ilk olarak 2020 yılbaşı konserinde kullandığı 4 tarafı ledlerle kaplı sahnesi ve 50 kişilik ekibiyle muhteşem bir konsere imza attı.

Kaynak: Snob Magazin