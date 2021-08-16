Ebrar ne demek? Ebrar anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Ebrar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Ebrar ne demek? Ebrar anlamı ne? İşte, Ebrar kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Ebrar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Ebrar anlamı ne? Ebrar ne demek?
EBRAR NE DEMEK?
"Ebrâr", bütün iyi huyları kendilerinde toplayan, sağlam bir itikada sahip olan, doğru sözlü, ibâdetlerinde samimi kimseler hakkında kullanılır.
Ebrâr; doğru sözlü, faziletli, Allah'ın iyi kullarının tamamını içine alan bir kelimedir.