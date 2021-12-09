Ebrar Karakurt, Melis Sezen'in 'Tutuyorum çünkü elimde' sözlerini tiye aldı

5 Aralık'ta düzenlenen 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, konuşmasını yaparken "Bunu tutuyorum çünkü elimde" dedi. Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Ebrar Karakurt da Sezen'in bu sözlerini tiye aldı.

"BAKIYORUM ÇÜNKÜ GÖZÜM VAR"

Şimdilerde İtalya'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt da Sezen'in olay yaratan sözlerine göndermede bulundu. Karakurt, Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştığı fotoğrafa "Bunu giyiyorum çünkü üstümde" ve "Bakıyorum çünkü gözüm var" notunu düştü.

İşte Ebrar Karakurt'un paylaşımları...

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