Ebrar isminin anlamı ne? Ebrar ne demek, hangi dilde? Ebrar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Ebrar anlamı nedir?
- Güncelleme:
Anlamı merak edilen isimlerin başında Ebrar geliyor. İsmi Ebrar olanlar ise Ebrar isminin anlamı nedir? Ebrar ne demek? Ebrar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Ebrar anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Ebrar ismi manası nedir? Ebrar ne anlama geliyor? Ebrar ne demektir? Ebrar ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Ebrar ismi takabilir miyiz? Ebrar ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Ebrar isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Ebrar isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Ebrar ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Ebrar ismini vermek isteyenler Ebrar'in anlamını merak ediyor. Ebrar ismi nedir? Ebrar ismi ne demektir? Ebrar ne anlama geliyor? Ebrar ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Ebrar ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Arapça kökenli olan Ebrar isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Ebrar ismi "iyi huylu, doğru, dürüst, ahlaklı, iyi insan" anlamlarına gelmektedir. Ebrar isminin en önemli özelliklerinden birisi adaletli olmalarıdır. Ebrar isminin özelliklerinden diğerleri de toplumda saygı gören, toplumda kabul edilen kişiler olmalarıdır.
Ebrar isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - Saflığı ve temizliği temsil eder.
- - Güzel huylu ve ahlaklı
- - Dürüst ve güvenilir
- - Merhametli
Ebrar ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 50-60 bin arasında Ebrar isminde kişi bulunmaktadır.
Ebrar kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Ebrar ismi Arapça kökenlidir.
Ebrar ismi Arapça kökenli bir isimdir. Ebrar ismi İnfitar Suresi'nin 13. ayetinde geçmektedir. İyi insanları ifade etmek için kullanılmıştır.
TDK'ya göre Ebrar kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Ebrar kelimesi yer almıyor.