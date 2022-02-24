Ebrar isminin anlamı ne? Ebrar ne demek, hangi dilde? Ebrar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Ebrar anlamı nedir?

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EBRAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli olan Ebrar isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Ebrar ismi "iyi huylu, doğru, dürüst, ahlaklı, iyi insan" anlamlarına gelmektedir. Ebrar isminin en önemli özelliklerinden birisi adaletli olmalarıdır. Ebrar isminin özelliklerinden diğerleri de toplumda saygı gören, toplumda kabul edilen kişiler olmalarıdır.

EBRAR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ebrar isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Saflığı ve temizliği temsil eder.

- Güzel huylu ve ahlaklı

- Dürüst ve güvenilir

- Merhametli

Ebrar ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.

EBRAR İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 50-60 bin arasında Ebrar isminde kişi bulunmaktadır.

EBRAR KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Ebrar kız çocuklarına takılan bir isimdir.

EBRAR İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? EBRAR HANGİ DİLDE, NEYCE?

Ebrar ismi Arapça kökenlidir.

EBRAR İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Ebrar ismi Arapça kökenli bir isimdir. Ebrar ismi İnfitar Suresi'nin 13. ayetinde geçmektedir. İyi insanları ifade etmek için kullanılmıştır.

EBRAR TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

TDK'ya göre Ebrar kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Ebrar kelimesi yer almıyor.

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