Ebeveynine Sigarayı Bıraktıran 500 Çocuğa Daha Bisiklet Hediyesi

Kilis'te, aile fertlerinden en az birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa daha bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende,"15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında bugüne kadar binlerce bisiklet dağıttıklarını ve dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Gittikleri mahallelerde çocukların kendilerini "Biz bisikletimizi aldık" diyerek karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var, kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlarsa notlarını düzeltecek." diye konuştu.

Kaynak: AA