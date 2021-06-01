EBA şifremi unuttum ne yapabilirim? EBA şifremi nasıl değiştiririm? EBA şifre değiştirme

Pandemi süreciyle birlikte okullarda yeni bir dönem başlamış ve Eba üzerinde online eğitime geçilmişti. Öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenlerinde işini oldukça kolaylaştıran Eba, pandemi süresince en çok ziyaret edilen sayfalar arasında yer almakta. Son dönemde birçok kişinin araştırdığı "Eba'ya nasıl giriş yapılır?" ve "Eba şifremi unuttum ne yapmalıyım?" gibi sorular yer almakta. Peki EBA şifresi nasıl değiştirilir? EBA şifremi unuttum ne yapabilirim? EBA şifre değiştirme…

Her gün binlerce öğrencinin, öğretmenin ve veliningiriş yaptığı Eba ve uzaktan eğitim, pandeminin yayılmasını önlemede ve öğrencilerin derslerinden geri kalmasına engel oldu. Birçok kişinin aktif olarak kullandığı Eba online eğitim platformu derslerin devam etmesiyle birlikte EBA girişinin nasıl yapılacağını araştırıyor. EBA şifresini unutanlar ne yapacak? EBA şifresi nasıl yenilenir ve değiştirilir?

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

Eba şifrenizi unuttuysanız öncelikle EBA giriş ekranından öğrenci sayfasına gelin ardından EBA Giriş kısmındaki şifremi unuttum kısmına tıklayın ve ardından bir doğrulama yöntemi seçin.

E-posta ile doğrulama yöntemi seçtiyseniz;

Sisteme kayıt olduğunuz e-posta adresini girin ve ardından "Gönder" butonuna basın. E- posta adresinize gelen doğrulama kodunu Eba sistemindeki bölüme girin ve ardından "Gönder" butonuna basın. Açılan sayfada yeni şifrenizi oluşturun ve "Kaydet" butonuna tıklayın.

Cep telefonu ile doğrulama yöntemi seçtiyseniz;

Sisteme kayıtlı cep telefonunuzu giriniz ve ardından "Gönder" butonuna tıklayınız. Sisteme kayıtlı olan cep telefonuna gelen doğrulama kodunu girin ve ardından "Gönder" kısmına tıklayın. Yeni şifrenizi oluşturarak "Kaydet" butonuna basınız.

Eğer sisteme kayıtlı E-posta veya cep telefonu numaranız yoksa öğretmenden veya veliden tek kullanımlık şifre alınarak ya da"Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA GİRİŞ YAPMAK

EBA ana sayfasında sağ alt kısımda kalan bölümden öğrenci, öğretmen, veli, mesleki gelişim, akademik destek seçenekleri arasından öğrenci bölümünü seçip açılan sayfada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek EBA'ya giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca diğer bütün soru ve problemlerinizi ana sayfada, en sağ alt köşede yer alan "EBA asistan" bölümüne tıklayarak sorularınızı sorabilir, yardım ve destek alabilirsiniz.

EBA NEDİR?

Online Eğitim ve Bilişim Ağı olarak kullanılan Eba, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Sosyal eğitim platformu olan Eba, öğrencilerin derslerine destek olması ve pandemi gibi süreçlerde öğrencilerin derlerinden uzak kalmaması ve kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Eba içerisinde öğrenciler ders tekrarı, yanı sıra öğretmenlerin hazırladıkları notları, sunumları görebilir ve deneme testleri çözebilirler.

EBA NE İŞE YARAR?

Hem öğretmenler hem de öğrenciler için oldukça kolaylık sağlayan Eba, içerisinde sayısız içerik ve bilgi bulundurmaktadır. Eba öğrencilerin derslerine destek vermek amacıyla tamamen ücretsiz olarak hazırlanmıştır. Sistem içerisinden öğretmenler içerik paylaşma hakkına sahipken, aynı hak öğrencilere de verilmektedir. Eba üzerinden öğrenciler her türlü sunum, görsel ve nota rahatlıkla ulaşım sağlayabilir.