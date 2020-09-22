EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 22 Eylül Salı ilkokul, ortaokul, lise
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EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 22 Eylül Salı ilkokul, ortaokul, lise

EBA TV ilkokuli ortaokul, lise canlı ders saatleri araştırılıyor. Uzaktan eğitim sürecinin devam etmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı EBA canlı ders saatlerini içeren haftalık ders programını paylaşmıştı. İşte, TRT EBA 22 Eylül ders programı saatleri...

EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 22 Eylül Salı ilkokul, ortaokul, lise
22.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:56

Milli eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de birinci ve okul öncesi öğrencileri için yüz yüze eğitimi başlatsa da diğer öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA canlı ders giriş ekranını sorguluyor. 22 Eylül TRT EBA TV ders programı haberimizde.

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA resmi adresinde yer alan açıklamaya göre öğrencinin yaşadığı ili seçerek ve bulunduğu sınıf seviyesi belirleyerek 22 Eylül itibariyle canlı ders saatlerini öğrenmek mümkün oluyor.

1. -4. sınıflar ve Hazırlık sınıfları için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 8:30 - 20:20 arası istenilen saatte "Canlı Ders" açılabilir.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

22 EYLÜL İLKOKUL CANLI DERS SAATLERİ

EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 22 Eylül Salı ilkokul, ortaokul, lise

22 EYLÜL ORTAOKUL CANLI DERS SAATLERİ

EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 22 Eylül Salı ilkokul, ortaokul, lise

22 EYLÜL LİSE CANLI DERS SAATLERİ

EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 22 Eylül Salı ilkokul, ortaokul, lise

EBA TV İLKOKUL CANLI DERS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

EBA TV ORTAOKUL CANLI DERS GİRİŞ EKRANI...

EBA TV LİSE CANLI DERS GİRİŞ EKRANI...

Kaynak: Haberler.com

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