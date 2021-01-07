EBA canlı ders var mı? 7 Ocak EBA TV yayın akışı nedir?
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EBA canlı ders var mı? 7 Ocak EBA TV yayın akışı nedir?

07.01.2021 10:10 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:14
EBA canlı ders var mı? 7 Ocak EBA TV yayın akışı nedir?

Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle geçmiş senelere göre yeni yıla daha sakin girildi. Resmi tatil kapsamında yer alan 7 Ocak günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV'de canlı ders var mı? Bugün 7 Ocak 2021 canlı ders var mı? sorusu öğrenciler tarafından araştırılan konular arsında yer alıyor. EBA TV ders yayın akışı nedir?

Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle geçmiş senelere göre yeni yıla daha sakin girildi. Resmi tatil kapsamında yer alan 7 Ocak günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV'de canlı ders var mı? Bugün 7 Ocak 2021 canlı ders var mı? sorusu öğrenciler tarafından araştırılan konular arsında yer alıyor. EBA TV ders yayın akışı nedir? İşte detaylar haberimizde...

EBA'DA CANLI DERS VAR MI?

Bugün EBA TV'de canlı ders yayını bulunuyor. Öğrenciler belirlenen linkten derslerine ulaşabilirler.

EBA canlı ders var mı? 7 Ocak EBA TV yayın akışı nedir?

EBA CANLI DERS SAYFASI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

7 OCAK PERŞEMBE 2021 TÜM DERSLERİN YAYIN AKIŞI

Aşağıdaki linklerden öğrencilerimiz EBA TV'deki canlı derslerine ve ders takvimine ulaşabilirler. TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise seçeklerine tıklayıp ardından sınıfını seçip hangi dersleri olduğuna bakabilirler.

EBA canlı ders var mı? 7 Ocak EBA TV yayın akışı nedir?
TRT EBA İLKOKUL DERSLERİ

7 OCAK İLKOKUL BÜTÜN DERSLERİN LİNKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EBA canlı ders var mı? 7 Ocak EBA TV yayın akışı nedir?
TRT EBA ORTAOKUL DERSLERİ

7 OCAK ORTAOKUL BÜTÜN DERSLERİN LİNKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EBA canlı ders var mı? 7 Ocak EBA TV yayın akışı nedir?
TRT EBA LİSE DERSLERİ

7 OCAK LİSE BÜTÜN DERSLERİN LİNKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

"Dersler" sayfası, EBA'da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen "Tüm Dersler" düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

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