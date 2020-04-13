EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor - Haber
Electronic Arts, Cevat Yerli, Twitter, Teknoloji

EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor

Crysis Twitter hesabı üzerinden gizemli bir paylaşım yapıldı. Serinin yeni oyunu veya HD Remaster sürümleri yolda olabilir.

13.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:53
EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor

Crysis Twitter hesabı üzerinden gizemli bir paylaşım yapıldı. Serinin yeni oyunu veya HD Remaster sürümleri yolda olabilir.

Cevat Yerli yönetmenliğinde Crytek tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan serinin ilk oyunu, 2007 yılında PC, 2013 yılında da PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Sonrasında ise Crysis Warhead, Crysis 2 ve Crysis 3, sırasıyla 2008, 2011 ve 2013 yıllarında satışa sunulmuştu.

Crysis serisinin her bir oyunu, teknolojik açıdan gelişmiş olması ile fiziksel güç, hız, savunma ve gizlenme yetenekleri sağlayan Nanosuit giyen karakterlerin etrafında dönüyordu. Bu ana karakterler hem düşman Kuzey Kore askerleriyle hem de milyonlarca yıl önce dünyaya gelmiş olan Ceph isimli teknolojik açıdan gelişmiş yaratıklar ile mücadele ediyorlardı.

Seri 2013 yılında çıkmış olan son oyundan bu yana sessizliğini koruyor. Birkaç hafta önce yayınlanan bir fragman ile Crysis HD Remastered'ın yolda olduğu düşüncesine sevk etmiş olsa da, henüz net bir şeyin işareti verilmiş değil. Ancak bugün Crysis Twitter hesabı üzerinden yapılan RECEIVING DATA (VERİ ALINIYOR) yorumlu paylaşıma bakacak olursak, bir duyurunun yapılması yakın olabilir.

RECEIVING DATA

— Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Muhtemelen birkaç hafta önce işaretini aldığımız olası Crysis HD Remastered duyuru yapılacak. Belki yeni bir oyun da olabilir. Bakalım Electronic Arts ve Crytek karşımıza neyle çıkacaklar?

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Yasmin Erbil'in karantinadaki ateşli dansı Instagram'ı salladı Haber
Yasmin Erbil'in karantinadaki ateşli dansı Instagram'ı salladı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haber
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haber
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Cemal Can Ebru Polat Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Falcao Ronaldinho Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: EA ve Crytek, Crysis ile İlgili Bir Duyuruya Hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 23:20:11. #1.15#
title