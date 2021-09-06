EA, The Sims 4'ün büyük ve ücretsiz bir güncelleme alacağını duyurdu

Güncellemenin The Sims 4'ün indirilebilir içeriği olan Spa Day'e geleceğini duyuruldu. Güncellemeyi 7 Eylül tarihinde ücretsiz şekilde güncelleyebileceksiniz.

İlk olarak 2015 yılında çıkan The Sims 4 Spa Day DLC'si, yeni güncellemeyle beraber birçok yeni özellik ekleniyor. Ücretsiz şekilde güncelleme alacağını kesin olarak belirtti. Electronic Arts, büyük güncellemenin 7 Eylül2de yayınlanacağını duyurdu.

Spa Day'e gelen büyük ve ücretsiz güncellemeyle oyuna manikür, pedikür, yoga, sauna, masaj, çamur banyosu tarzı etkinliklerden yararlanabileceksiniz. Ayrıca tüm bunları gerçekleştirebileceğiniz bir salon olacak isterseniz karakterinizi oraya götürür bakımınızı yaptırabilir isterseniz orada çalıştırıp para kazandırabilirsiniz.

Yeni aktiviteler ile sağlıklı yaşam becerilerinin artmasına, yeni yoga pozlarının kilidini açılmasına, daha iyi masaj becerilerine ve üst düzey meditasyona neden oluyor. İsterseniz kendi spanızı da tasarlayabilirsiniz. Yenileme, yüz maskeleri, manikür, pedikürler ve yeni tırnak renkleri de ekleneceği bir güncelleme yer alıyor.

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THE SIMS 4 SPA DAY YENİLEME TANITIM VİDEOSU