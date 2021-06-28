EA, mobil oyunlara milyar dolarlar harcamaya devam ediyor!
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EA, mobil oyunlara milyar dolarlar harcamaya devam ediyor!

EA, mobil oyunlara milyar dolarlar harcamaya devam ediyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Electronic Arts, son yıllarda mobil oyun sektörün oldukça popüler hale gelmesinin ardından, oyun geliştirici şirketleri bünyesine katmaya devam ediyor. İşte detaylar!

Amerika merkezli video oyun şirketi Electronic Arts, Golf Clash ile tanınan Playdemic'i WarderMedia'dan 1.4 milyar dolara satın alarak oyun geliştiricileri listesine ekledi. EA, gerçekleştirilen bu yatırımı, gelecekte mobil oyunların yapımında yardımcı olunması için kullanmayı planlıyor. Şirket ayrıca, Golf Clash'in mekaniklerinin diğer franchise'larda kullanacaklarını belirtti.

EA'nın sektördeki en büyük rakibi Activision, 2015 yılında Candy Crush yapımcısı King'i 5.9 milyar dolara satın almıştı. Activision'un son kazanç raporlarına bakıldığında, Blizzard'dan daha fazla para getirdiği görülüyor.

Valorant, Call of Duty, Fortnite ve Apex Legends gibi birçok popüler PC ve konsol oyununa artık mobil cihazlar üzerinden ulaşılabilmesi, mobil oyun sektörünün vazgeçilmez bir alan olduğunu ortaya çıkarıyor. EA ve Activision gibi dev oyun firmaları ilerleyen zamanlarda yeni yatırımlarla karşımıza çıkacaktır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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