EA, Battlefield 6 'yı bu hafta içi açıklayabilir! Battlefield 6 için Drone, hava durumu efektleri, battle royale modunun geleceği iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EA, Battlefield 6 'yı bu hafta içi açıklayabilir! Battlefield 6 için Drone, hava durumu efektleri, battle royale modunun geleceği iddia edildi

EA, Battlefield 6 'yı bu hafta içi açıklayabilir! Battlefield 6 için Drone, hava durumu efektleri, battle royale modunun geleceği iddia edildi
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Electronic Arts, Battlefield 6 için artık son aşamaya gelindiğini ima eden açıklamalarının ardından yeni seri nihayet maskesinden arınacak gibi duruyor. Hayranlar, Electronic Arts'ın, 6 Mayıs'ta yapacağı etkinlik ile oyunu duyuracağını düşünüyor. Battlefield 6 için hangi özelliklerin geleceği konuşuluyor? İşte detaylar!

Aylarca süren dedikoduların ve haberlerin ardından, EA'nın Battlefield 6 için nihayet 6 Mayıs Perşembe günü kamuoyuna oyuna duyuracağı düşünülüyor. Çevrimiçi nişançı oyunu muhtemelen ilk resmi fragmanını ve ekran görüntülerini söylentilere konu olan etkinlikte gösterecek. Birden fazla EA stüdyosunda çalışmaların sürdüğü oyun için artık son geliştirme aşamasında olduğuna inanılıyor. Yarın ki etkinlikte Battlefield 6 için net bir çıkış tarihininde duyurulacağı düşünülüyor.

Battlefield 1 ve Battlefield V'teki iki Dünya Savaşı'nın ardından, yeni serinin Battlefield 2,3 ve 4'te kullanılan yakın gelecek ortamına döneceğini düşünülüyor. Bazı iddia edilen özellikler arasında dronlar, 128 oyuncuya kadar eşleşmeler, kasırga gibi hava durumu efektleri ve hatta Call of Duty: Warzone'un gök gürültüsünün bir kısmını çalabilecek bir battle royale modu yer alabilir.

Battlefield 6 için ilk söylentiler oyunun PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/ S ve PC için çıkış yapacağı yönünde. EA'nın yarın düzenleyeceği etkinlikte ne gibi açıklamalar yapacağını bekleyip göreceğiz.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Gomes Ozan Tufan Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EA, Battlefield 6 'yı bu hafta içi açıklayabilir! Battlefield 6 için Drone, hava durumu efektleri, battle royale modunun geleceği iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:52:37. #1.14#

title