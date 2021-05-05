EA, Battlefield 6 'yı bu hafta içi açıklayabilir! Battlefield 6 için Drone, hava durumu efektleri, battle royale modunun geleceği iddia edildi

Electronic Arts, Battlefield 6 için artık son aşamaya gelindiğini ima eden açıklamalarının ardından yeni seri nihayet maskesinden arınacak gibi duruyor. Hayranlar, Electronic Arts'ın, 6 Mayıs'ta yapacağı etkinlik ile oyunu duyuracağını düşünüyor. Battlefield 6 için hangi özelliklerin geleceği konuşuluyor? İşte detaylar!

Aylarca süren dedikoduların ve haberlerin ardından, EA'nın Battlefield 6 için nihayet 6 Mayıs Perşembe günü kamuoyuna oyuna duyuracağı düşünülüyor. Çevrimiçi nişançı oyunu muhtemelen ilk resmi fragmanını ve ekran görüntülerini söylentilere konu olan etkinlikte gösterecek. Birden fazla EA stüdyosunda çalışmaların sürdüğü oyun için artık son geliştirme aşamasında olduğuna inanılıyor. Yarın ki etkinlikte Battlefield 6 için net bir çıkış tarihininde duyurulacağı düşünülüyor.

Battlefield 1 ve Battlefield V'teki iki Dünya Savaşı'nın ardından, yeni serinin Battlefield 2,3 ve 4'te kullanılan yakın gelecek ortamına döneceğini düşünülüyor. Bazı iddia edilen özellikler arasında dronlar, 128 oyuncuya kadar eşleşmeler, kasırga gibi hava durumu efektleri ve hatta Call of Duty: Warzone'un gök gürültüsünün bir kısmını çalabilecek bir battle royale modu yer alabilir.

Battlefield 6 için ilk söylentiler oyunun PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/ S ve PC için çıkış yapacağı yönünde. EA'nın yarın düzenleyeceği etkinlikte ne gibi açıklamalar yapacağını bekleyip göreceğiz.