EA, askıya alınan Manchester City oyuncusunu FIFA 22'den çıkardı

EA, Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy'yi Fıfa 22'den çıkardı.

Yayıncı kuruluş, Fransa Milli Takımı ve Manchester City oyuncusunun FIFA 22'de her iki kadrodan çıkarıldığını ve yargılanmayı beklerken kartının Ultimate Team paketlerinden de çekildiği doğrulandı.

EA, "Benjamin Mendy hem Manchester City'nin hem de Fransa Milli Takımı'nın aktif kadrolarından çıkarıldığı için, FIFA 22'de de ilgili kadrolardan çıkarıldı ve yargılanmayı beklerken FIFA Ultimate Team (FUT) paketlerinde ve Ultimate Draft'ta yer alması askıya alındı." dedi.

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27 yaşındaki savunmacı, Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında Cheshire'daki evinde gerçekleştiği iddia edilen dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla suçlanıyor. Geçen ay Manchester City, Mendy'nin kulüp tarafından soruşturma süresince askıya alındığını doğrulayan bir açıklama yayınladı.

EA'nın FIFA'dan ilk oyuncu çıkarması değil. 2016 yılında yayıncı kuruluş, eski futbolcu Adam Johnson'ı 15 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkide bulunmaktan suçlu bulunduktan sonra franchise'dan çıkardı. Daha yakın zamanda, eski Hollanda Milli Takım kaptanı Marco van Basten, o sırada bir röportaj sırasında Nazi yorumları yaptıktan sonra FIFA 20'den çıkarmıştı.

EA'nın Mendy'yi oyundan çıkarma kararı taraftarlar tarafından övgüyle karşıladılar.

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

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