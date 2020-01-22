e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı? YDS sınavı ne zaman?

22.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:21

2020 YDS sınavı ne zaman yapılacak? 25 Ocak'ta düzenlenecek e-YDS İngilizce sınavının yerleri belirlendi. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınava girecekleri bina ve salonu öğrenebilecekler. e-YDS sınavı hakkında detaylı bilgi haberimizde...

2020 e-YDS sınav giriş belgesi için tıklayın...

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

ÖSYM 25 Ocak günü yapılacak e-YDS 2020/1 İngilizce sınavına dair sınav bilgilerini adaylara sundu. Ayrıca sınavla ilgili temel kuralları içeren bir de kılavuz yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada:

''25 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/1 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Ocak 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

25 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/1 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

e-YDS sınavı temel kuralları için tıklayın...

E-YDS NEDİR?

e-YDS'yi YDS'den ayıran tek fark bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. Sınav soruları, sınav süresi, sonuçların geçerlilik durumu vs. gibi tüm konularda her iki sınav da tamamen aynıdır. Ancak e-YDS ÖSYM'nin belirlediği takvime göre yılda 10 kez ve sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde yapılır. Önemli bir farkı da e-YDS'nin kontenjana dayalı olmasıdır.