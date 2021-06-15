E-nabız neden açılmıyor? E-nabız, E-Devlet giriş ekranı nasıl açılır?

Bakan Koca, koronavirüs aşısında yeni dönemin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ardından E-nabız'da erişim sorunu meydana geldi. Bu açıklama sonrasında aşı randevusu almaya çalışan binlerce çalışan MHRS, e-Nabız uygulamalarına dün geceden bu yana erişim sağlayamadı. Peki, E-nabız neden açılmıyor? E-nabız, E-Devlet giriş ekranı nasıl açılır?

Koronavirüs aşı randevusu için sık sık ziyaret edilen MHRS ve e-nabız çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Bakan Fahrettin Koca'nın işçi ve memurlara aşılama sırasının geldiğini duyurmasının ardından e-nabız ve MHRS'de yoğunluk yaşanmaya başladı. Peki, MHRS'ye neden girilmiyor, e-nabız neden açılmıyor?

E-NABIZ NEDEN AÇILMIYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın hasta bilgileri ve aşı randevusu gibi birçok işlemini sunduğu sistemi MHRS'de 14 Mayıs günü erişim sorunu yaşandığı vatandaşların gündeminde. Öte yandan e-nabız'da da aynı sorunla karşılaşıldığı biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işçi ve memurlar için de aşılama işlemlerinin başladığını duyurmasından sonra yaşanan erişim sorunu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

E- NABIZ NEDİR?

e-Nabız; vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini bireysel olarak İnternet tabanlı servis üzerinde ve telefon aplikasyonunda görüntüleyip yönetebileceği; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, Türkiye'de kullanılan kişisel sağlık kaydı sistemi.