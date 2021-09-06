E-kayıt ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? E-Kayıt yapınca üniversite kaydı bitiyor mu?

Üniversite e-Kayıt işlemleri 4 Eylül itibarı ile başladı. Adaylar, 8 Eylül'e kadar üniversite e Kayıt işlemlerini tamamlayacak. Bu noktada, birçok sorunun da yanıtı araştırılıyor. Bunlar arasında, e-kayıt yapınca üniversite kaydı bitiyor mu ve elektronik kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmek gerekli mi gibi sorular da bulunuyor. Peki, e-Kayıt yaptırınca üniversite kaydı bitiyor mu? Elektronik kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı?

Üniversite elektronik kayıt işlemleri 4 Eylül'de başladı. Yüz binlerce öğrenci, e-Kayıt işlemlerini 8 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak. Adayların kayıt sürecinde araştırdığı birçok konu da bulunuyor. Elektronik kayıttan sonra üniversite kaydı bitiyor mu ve e Kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmek gerekli mi gibi sorularına cevapları merak ediliyor. Peki, e-Kayıt yaptırınca üniversite kaydı bitiyor mu? Elektronik kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? İşte detaylar haberimizde...

E-KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

E KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA ÜNİVERSİTE KAYDI BİTİYOR MU?

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

E KAYIT ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

E KAYIT'TAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE GEREK VAR MI?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.