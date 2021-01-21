E - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? E-karne meb.gov.tr sorgulama!
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E - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? E-karne meb.gov.tr sorgulama!

21.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:51
E - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? E-karne meb.gov.tr sorgulama!

Koronavirüs sebebiyle devam eden online eğitim eğitim sonrası yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak. E - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? E-karne meb.gov.tr sorgulama!

15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili başlamak üzere. Öğrencilerin merakla beklediği karneler nasıl verilecek? E - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? E-karne meb.gov.tr sorgulama!

E - KARNE NEDİR?

Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi. E- karne koronavirüs sebebiyle nedeniyle devam eden online eğitim bu hafta yarı yıl tatiline girecek. Online olarak alınan karneler, e-karne olarak adlandırılır.

E- KARNE NASIL ALINIR? GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Yapılan duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi. "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur. Bu yıl takdir ve teşekkür belgeleri online olarak e- okul girişinden yapılacaktır.

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