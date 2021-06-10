E- devletten ÖSYM şifresi alınır mı? ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM'nin düzenlendiği sınavların tarihleri yaklaşırken adaylar, E- devletten ÖSYM şifresi alınır mı? ÖSYM şifresi nasıl alınır? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. Adayların sınava ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmesi için ÖSYM şifresi ile sisteme girmeleri gerekiyor. Sınav belgelerini görüntülemek, sınav sonuçlarını öğrenmek vb. işlemleri için şifreye ihtiyacı olan adaylar için ÖSYM şifresi nasıl alınır? E- devletten ÖSYM şifresi alınır mı? sorularını yanıtladık. İşte detaylar!

ÖSYM'nin düzenlendiği sınavların tarihleri yaklaşırken adaylar, E- devletten ÖSYM şifresi alınır mı? ÖSYM şifresi nasıl alınır? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. Adayların sınava ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmesi için ÖSYM şifresi ile sisteme girmeleri gerekiyor. Sınav belgelerini görüntülemek, sınav sonuçlarını öğrenmek vb. işlemleri için şifreye ihtiyacı olan adaylar için ÖSYM şifresi nasıl alınır? E- devletten ÖSYM şifresi alınır mı? sorularını yanıtladık. İşte detaylar!

E- DEVLETTEN ÖSYM ŞİFRESİ ALINIR MI?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişebilmek için T.C: kimlik numaranız ile birlikte ÖSYM şifreniz gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim ise iki şekilde yapılabilmekte;

1. E-devlet üzerinden

2. AİS ÖSYM üzerinden

E- devlet üzerinden girmek isteyen adaylar için ÖSYM sistemine giriş, e-devlet şifresiniz ile yapılabilmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişiminizi ais.osym.gov.tr sayfasında yer alan " e-devlet ile giriş yap" butonuna tıklayarak T.C ve e- devlet şifreniz ile sağlayabilirsiniz.

E-devlet şifrenizi unuttuysanız, doğruladığınız cep telefonunuzdan yenileme işlemi yapabilirsiniz.

Ayrıca e- devlet şifresi dışında;

- Mobil imze,

- E- imza,

- T.C. kimlik kartı

- İnternet bankacılığı ile de erişim sağlayabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır .E-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM ŞİFRE ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Eğer daha önceden ÖSYM sistemine tanımlı bir kaydınız yok ise yani ilk defa şifre alacaksanız Başvuru Merkezleri bulunuyor, başvuru merkezlerinden yaptığınız başvurularda adaylara ücretsiz olarak sisteme erişim için şifre veriliyor. Sonrasında size verilen şifreyi değiştirip kendi kişisel şifrenizi oluşturabilirsiniz.

ÖSYM şifrenizin önceden bulunması ve unutmanız durumunda ise şifrenizi yenileyebilirsiniz. Şifre yenilemeyi, ÖSYM aday işlemleri sayfasına girerek "şifremi" unuttum butonuna tıklayın.

Ardından karşınıza çıkan ekranda T.C. kimlik numaranızı ve size verilen güvenlik kodunu eksiksiz girin. Yeni şifrenizi oluşturmak için ÖSYM şifrenizi ilk oluşturduğunuz zaman belirlediğiniz güvenlik sorunuzun yanıtını bilmeniz gerekmektedir. Güvenlik sorunuzu yanıtlayıp yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz.

Eğer güvenlik sorunuzun yanıtı unuttuysanız da tekrardan ilk şifrenizi aldığınız Başvuru Merkezine başvurarak yeni şifre talep edebilirsiniz.