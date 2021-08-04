E devlet aşı randevusu nasıl alınır? E nabız aşı randevu! Aşı yok mu son dakika!
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E devlet aşı randevusu nasıl alınır? E nabız aşı randevu! Aşı yok mu son dakika!

E devlet aşı randevusu nasıl alınır? E nabız aşı randevu! Aşı yok mu son dakika!
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Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrası aşı randevularına yoğunluk arttı. Aşı randevusu nasıl alınır? E devletten aşı randevusu nasıl alınır? E nabız aşı randevu! Aşı yok mu son dakika! Günlük vaka sayısı! 3 Ağustos vaka sayısı!

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artış üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, yeni bir karar aldı. Karara göre; aşı yaptırmayanların ilçelerindeki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek satın alamayacak. E devletten aşı randevusu nasıl alınır? E nabız aşı randevu! Aşı yok mu son dakika! 3 Ağustos vaka sayısı!

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini attığı tweetle rica etti. Koca, Sinovac'ta aksama olmadığını da belirtti.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok." dedi.

E NABIZ AŞI RANDEVUSU

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI

E devletten aşı randevusu nasıl alınır? E nabız aşı randevu! Aşı yok mu son dakika!
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