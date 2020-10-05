Son dakika haberleri | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi
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Son dakika haberleri | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi

05.10.2020 09:24 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:46

Son dakika haberlerine göre 5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar arabaların altına yatarak E5 karayolunu kapattı.

E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi

Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar arabaların altına yatarak E5 karayolunu kapattı.

İSTANBUL - E-5 karayolunda bekleyen çocukların, gelin arabalarının önüne atarak para almak için uğraştığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklar araç ilerlemesin diye kaputun üzerine yatarken, yaşanan o korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

E-5 karayolu Küçükçekmece mevkii gelin arabalarından bahşiş almak isteyen çocukların akınına uğradı. Özellikle hafta sonları gelen çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren yolda gelin arabası beklemeye başlıyor. Gruplar halinde yolun belirli bölümlerinde bekleyen çocuklar kazaya davetiye çıkartıyor. Çocukların bazıları E-5 üzerinde gördükleri gelin arabasının lastiğinin altına emekleyerek kendini atıyor. Bu sırada diğer bir çocuk işe hemen arabanın önüne yatıyor. Bunun üzerine araç sahipleri mecburen durmak zorunda kalıyor. Bazı araç sahipleri çocukları araçlarından inerek kovalarken bazıları ise çareyi zarf atmakta buluyor. Çocuklar E-5'ten geçen ve akan trafiğe rağmen her gelin arabasının altına atarak üç kuruş için canlarını hiçe sayıyor. Bu tehlikeli olay gün boyu devam ediyor. Yaşanan bu anlar ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de çocukların E5 karayoluna emekleyerek çıkarak gelin arabalarının altına kendilerini atmaları ve daha sonra araçların üzerine atlamaları ve görülüyor.

Son dakika haberleri | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi
Son dakika haberleri | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi
Son dakika haberleri | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi
Son dakika haberleri | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı yürekleri ağızlara getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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