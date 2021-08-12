Dz. Albay Mehmet Ersin Tarakçı, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Dz. Albay Mehmet Ersin Tarakçı, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dz. Albay Mehmet Ersin Tarakçı, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Dz. Albay Mehmet Ersin Tarakçı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Dz. Albay Mehmet Ersin Tarakçı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Dz. Albay Mehmet Ersin Tarakçı için Çanakkale Merkez Necip Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Vali İlhami AKTAŞ, merhum Mehmet Ersin Tarakçı'nın ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Dz. Albay Mehmet Ersin Tarakçı'nın cenazesi, dualarla Yeni Şehir Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Kaynak: Habermetre

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