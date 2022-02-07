Dying Light 2 Stay Human sistem gereksinimleri! - Haberler
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Dying Light 2 Stay Human sistem gereksinimleri!

Haberler.com - Gamegar
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Dying Light 2 Stay Human sistem gereksinimleri!

Dying Light 2 Stay Human'ın sistem gereksinimleri açıklandı. 2022'de çıkış yapacak oyun Dying Light 2 Stay Human sistem gereksinimleri neler? Dying Light 2 Stay Human kaç GB? Dying Light 2 Stay Human muliplayer olacak mı? Detaylar haberimizde…

Dying Light'ın devam niteliğinde olacak oyunu Dying Light 2 Stay Human'ın sistem gereksinimleri açıklanmasının ardından Dying Light 2 Stay Human sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Steam mağazasında sistem gereksinimleri paylaşılan Dying Light 2 Stay Human'ın istediği gereksinimler orta düzey bilgisayarlarda rahatlıkça açabilecek bir şekilde oldu.

  • İşletim Sistemi: Windows® 7
  • İşlemci: Intel Core i3-9100/ AMD Ryzen 3 2300X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti/ AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM)
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  • İşletim Sistemi: Windows® 10
  • İşlemci: AMD/ Intel CPU running at 3.6 GHz ya da daha yükseği: AMD Ryzen 5 3600X or Intel i5-8600K or newer
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB ya da AMD RX Vega 56 8GB ya da daha iyisi

Dying Light 2 Stay Human'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayar depolamanızda 60 GB boş alan gerekmektedir.

Dying Light 2 Stay Human'ı ister tek oyunculu ister çok oyunculu bir şekilde oyunun görevlerini arkadaşlarınızla beraber co-op olarak oynayabileceksiniz.

Dying Light 2 Stay Human 4 Şubat 2022 tarihinde PC, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Dying Light 2 Stay Human 59.99 dolar fiyat bazında çıkış yapacak Türkiye fiyatı ise 349,00 TL'dir.

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