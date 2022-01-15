Dying Light 2 Stay Human'dan oynanış fragmanı yayınlandı

Dying Light YouTube kanalı, The Reason adlı bir oyun fragmanı yayınladı. Geliştirici ekip bize, özellikle tüm oyuncuların kendilerini özgürce ifade etme imkanı sunacak olan coop modunun mekaniği hakkında biraz daha bilgi verdi.

Dying Light 2 Stay Human, 4 Şubat 2022 tarihinde PC, PS4 , PS5, Xbox One ve Xbox Series S ve X'te piyasaya sürülecek.

Dying Light'ın YouTube'a yüklediği oynanış videosunun açıklama kısmında "Aiden neden The City'e geldi? Onun nedenleri nelerdir? Size onun nedenlerini, bazı yeni karakterleri ve hikayenin parçalarını gösterdiğimiz son oynanış videomuzda daha fazlasını öğrenin!" sözlerine yer verildi.

OYUN HAKKINDA

Yirmi yılı aşkın bir süre önce Harran'da virüsle savaştık ve kaybettik. Şimdi yine kaybediyoruz. Son büyük insan yerleşimlerinden biri olan Şehir, çatışmalarla parçalanır. Medeniyet Karanlık Çağlara geri döndü. Ve yine de hala umudumuz var. Şehrin kaderini değiştirme gücüne sahip bir gezginsin. Ancak olağanüstü yeteneklerinizin bir bedeli var. Deşifre edemediğiniz anılarla dolu, gerçeği öğrenmek için yola çıktınız… ve kendinizi bir savaş alanında buluyorsunuz. Düşmanlarınızı yenmek ve müttefikler edinmek için becerilerinizi geliştirin hem yumruklara hem de zekaya ihtiyacınız olacak. Güç sahiplerinin ardındaki karanlık sırları çöz, taraf seç ve kaderini belirle. Ama eylemlerin seni nereye götürürse götürsün, asla unutamayacağın bir şey var, Stay Human.

DYING LIGHT 2 STAY HUMAN OYNANIŞ FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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