Dying Light 2'de 500'den fazla donatılabilir eşya olacak - Haberler
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Dying Light 2'de 500'den fazla donatılabilir eşya olacak

Dying Light 2'de 500'den fazla donatılabilir eşya olacak
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Geliştirici Techland'e göre, Dying Light 2 Stay Human'da karakteriniz için 500'den fazla donatılabilir öğeye sahip olacak.

Geçtiğimiz günlerde Dying Light'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dying Light 2 Stay Human'da kuşanabileceğiniz 500'den fazla farklı eşya olduğunu bildirdi.

Oyuncuların yüzü, gömleği, bilekleri, eldivenleri, pantolonlar ve ayakkabıları dğeiştirilebildiği için ilk oyuna göre çok daha fazla özelleştirme seçeneği de olacak. Ayrıca Techland, Dying Light 2'nin çok sayıda erişebilirlik seçeneğine ve tamamen özelleştirilebilir bir Heads-Up-Display'e (HUD) sahip olacağını da açıkladı.

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Farklı HUD öğeleri oyunda açılabilir veya kapatılabilirken, orijinalinde dinamik olarak tetiklenebilir. Daha iyi erişebilirlik için kullanıcı arabirimine renk seçenekleri eklendi ve her ayarı optimize etmek için çalışmalar devam ediyor.

Dying Light 2, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S için 4 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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