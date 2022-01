Dying Light 2'de 500'den fazla donatılabilir eşya olacak

Geçtiğimiz günlerde Dying Light'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dying Light 2 Stay Human'da kuşanabileceğiniz 500'den fazla farklı eşya olduğunu bildirdi.

Oyuncuların yüzü, gömleği, bilekleri, eldivenleri, pantolonlar ve ayakkabıları dğeiştirilebildiği için ilk oyuna göre çok daha fazla özelleştirme seçeneği de olacak. Ayrıca Techland, Dying Light 2'nin çok sayıda erişebilirlik seçeneğine ve tamamen özelleştirilebilir bir Heads-Up-Display'e (HUD) sahip olacağını da açıkladı.

Farklı HUD öğeleri oyunda açılabilir veya kapatılabilirken, orijinalinde dinamik olarak tetiklenebilir. Daha iyi erişebilirlik için kullanıcı arabirimine renk seçenekleri eklendi ve her ayarı optimize etmek için çalışmalar devam ediyor.

Dying Light 2, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S için 4 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

There are over 500 different items you can equip in Dying Light 2 Stay Human. Talk about gearing up! #DyingLight2 pic.twitter.com/2RQMA79lcJ