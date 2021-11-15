Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA / Abdülhamid Hoşbaş - Haberler | Güncel

Genel görüntüler Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.

Genel görüntüler Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor. Polis ve asker sınır kapısına yaklaşık 4 kilometre mesafede kurduğu kontrol noktasında gazetecilerin ve aktivistlerin geçişlerine izin vermiyor. Kontrol noktasında sınır bölgesine giden ve dönen bütün araçlar kontrol ediliyor. Kontroller havanın kararmasının ardından daha da sıkılaştırılıyor.

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA / Abdülhamid Hoşbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title