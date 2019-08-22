(DÜZELTME) Başsavcılık sosyal medyadaki görüntüyle ilgili resen soruşturma başlattı

22.08.2019 13:22

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sosyal medyada görüntüleri yayınlanan olayla ilgili resen soruşturma başlattı.



İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınması üzerine devam eden protestolar sırasında dün bir kişinin polisler tarafından darp edilmesi görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. - VAN

Kaynak: İHA