Düzeltme - "Ailemder Üyelerinden Hatay'a Ziyaret" Başlıklı Haberimizin Son Paragrafında Yer Alan...

Aile Meclisi Derneği (AİLEMDER) üyeleri, Hatay'da bazı ziyaretlerde bulundu ve Suriyeli öksüz, yetim çocuklarla bir araya geldi.

AİLEMDER Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay'da gerçekleştirilen bir dizi programda, dernek üyeleri Reyhanlı Kaymakamlığı ile Reyhanlı İlce Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilik izniyle Suriyeli sığınmacıların barındığı Boynuyoğun Çadırkenti'ni de ziyaret eden üyeler, burada 60 öksüz ve yetim Suriyeli çocukla ilgilendi.

Üyeler Hatay ziyaretlerinde 400 battaniye ile çeşitli eşyaları Kızılay ve AFAD ekiplerine teslim etti.

Ziyaretlerde, Aile Meclisi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahsen Melek Kocatürk, Mersin İl Başkanı Yasemin Hatice Kurt ve Hatay İl Başkanı Melek Aslan da yer aldı.