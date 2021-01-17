Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak
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Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak

17.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:56
Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak

Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da, engelli ve hamile kamu çalışanları, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK/ Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da, engelli ve hamile kamu çalışanları, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak.

Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 18 Ocak Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve gece oluşacak buzlanma nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının bir günlüğüne idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Kütahya Valiliğinin açıklamasında ise il genelinde yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartlarından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli olacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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