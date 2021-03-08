Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

08.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:04
Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası bölgedeki yaylalar karla kaplandı.

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası bölgedeki yaylalar karla kaplandı.

Düzce'de kentin yüksek kesimlerindeki Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Bahar mevsiminin ilk haftasındaki kar yağışı sonrası doğadaki eşsiz manzarayı yakından görmek isteyenler, araç geçmemiş yolları açarak yaylalar arasında karın keyfini çıkardı.

Güzel manzaraların oluştuğu karla kaplı yaylalar, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu

Bolu'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.

Abant ve Gölcük tabiat parkları, Yedigöller ve Aladağ'daki yaylaların yüksek kesimleri, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü. Yaylalarda açan kardelen ve çiğdemler de kar altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Balcı Hakan Yılmaz Meghan Markle Hakan Taşıyan
Spor Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:05:33. #1.15#
title