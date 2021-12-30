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Düzce Üniversitesi Vakıf yönetimini ağırladı

Düzce Üniversitesi Vakıf yönetimini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce Üniversitesi Senato Üyeleri ile Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Üyeleri, Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen tanışma toplantısında bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Senato Üyeleri ile Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Üyeleri, Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bölgesel kalkınma çalışmalarını içeren bir sunum yaptı. Düzce sevdalılarıyla bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Çakar, Düzce'ye kattıkları değeler için herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi'nin son yıllarda kazandığı uluslararası başarılarla kurumsal imajını güçlendirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversitenin sağlık alanında dünya genelinde 2 bin üniversitenin dahil olduğu sıralamada 600. sırada olduğunu, ülkemiz devlet üniversiteleri arasında da 8. olduğunu sözlerine ekledi. Bin 700 üniversitenin yer aldığı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması'nda ise 300. sırada bulunan Düzce Üniversitesi'nin, yine ülkemiz devlet üniversiteleri arasındaysa üçüncü olmayı başardığını söyleyen Nigar Demircan Çakar, sanayi gelirindeyse dünyada 90. olan üniversitemizin, mühendislik alanındaysa devlet üniversiteleri arasında birinci olduğuna dikkat çekti.

Karşılıklı tanışmanın ardından birlikte yapılabilecek çalışmaların da değerlendirildiği toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi Vakıf yönetimini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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