Düzce-Kuyumcuyu Soymaya Çalıştı

Düzce'de, kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız, kuyumcu ile boğuştu. Kuyumcunun başına silahın kabzası ile vurarak yaralayan hırsız, bir şey çalamadan kaçtı.

Olay saat 10.00 sıralarında, Düzce Cedidiye Mahallesi Hasan Efendi Sokak'ta Şaban Kahriman'a ait kuyumcuda meydana geldi. Maskeli ve silahlı bir kişi kuyumcuya girdi. Kuyumcu, maskeli soyguncunun üzerine yürüdü. Kuyumcu ile hırsız boğuşmaya başladı. Hırsız elindeki silahın kabzası ile Şaban Kahriman'ın başına vurarak yaraladıktan sonra bir şey çalamadan kaçtı. Hırsız, sokakta bulunan vatandaşları görünce paniğe kapıldı, yerlerin ıslak olması nedeniyle kayarak elinde bulunan çantayı düşürdü. Hırsız daha sonra olay yerinden kaçtı.Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, polis ekiplerinden bilgiler aldı. Deniz yaptığı açıklamada, Girişimde kalmış, anlaşılan tam netice alınamamış. Yaralanma olayı var. Eşgal belirlendi takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede yakalayacağız dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.